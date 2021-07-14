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Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в I полугодии выросли на 33,9%

Они составили $90,96 млрд

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике Китая в первой половине текущего года составил $90,96 млрд, что на 33,9% больше в годовом исчислении. Об этом в среду сообщило Министерство коммерции КНР.

Как указывается в заявлении на официальном сайте ведомства, в юаневом эквиваленте объем фактически использованных ПИИ в экономике материкового Китая в первом полугодии вырос на 28,7% и составил 607,84 млрд юаней.

С точки зрения отрасли наибольший объем иностранного капитала привлекла сфера услуг - 482,77 млрд юаней (около $74,61 млрд), что на 33,4% больше в годовом исчислении. Значительный прирост иностранных инвестиций также отмечен в отрасли высоких технологий - на 39,4%. В частности, в области высокотехнологических услуг объем привлеченных инвестиций из-за рубежа вырос на 42,7%, в сфере высокотехнологической обрабатывающей промышленности - на 29,2%.

В документе сказано, что за минувший период объем ПИИ из стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь" в КНР вырос на 49,6%, из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - на 50,7%, из стран ЕС - на 10,3%.

По итогам 2020 года Китай привлек прямые иностранные инвестиции на сумму $144,37 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с 2019 годом. В юаневом эквиваленте инвестиции в Китай в прошлом году увеличились на 6,2%, составив 999,98 млрд юаней.

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