Московский гарантийный фонд увеличил объем выданных бизнесу поручительств на 40%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объем поручительств, выданных предпринимателям Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд), увеличился на 40% в I полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Гарантийная поддержка в первые шесть месяцев 2021 года оказалась более востребованной, чем в этот же период прошлого года. Объем выданных поручительств вырос на 40%, а объем финансирования малого и среднего бизнеса столицы - на 31%", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, гарантийная помощь позволяет дать доступ к кредитам предпринимателям, которым не хватает собственных залоговых средств. В 2021 году фонд выдал поручительства на 6,6 млрд рублей, что позволило столичным предпринимателям получить у кредиторов более 14,2 млрд рублей.

Фонд выдал 65% поручительств предприятиям сферы торговли, еще порядка 30% в сумме пришлось на несколько отраслей - производство, инновации, транспорт, строительство и медицина. Чаще всего предприниматели столицы обращались за поручительством для оформления кредита на пополнение оборотных средств (81%), а также на инвестиции (9%), исполнение контрактов и госконтрактов (8%) и прочие нужды (2%). Около 89% средств в рамках гарантийной поддержки получили микро- и малые организации, на средние предприятия пришлось 11%.