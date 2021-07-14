Счетная палата выявила недостатки в кибербезопасности ЮНИДО

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ в ходе внешнего аудита ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) выявила критические зоны в сфере ее кибербезопасности. Об этом сообщил в Вене председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами.

Кудрин принимал участие в работе Совета по промышленному развитию ЮНИДО в Вене и выступил с докладом по аудиту, который проводит Счетная палата РФ.

"Мы провели аудит, который позволил выявить самые критические зоны, которыми нужно заниматься. Прежде всего к ним относятся вопросы кибербезопасности и в целом работы IT-систем, государственных закупок, бюджетирования", - рассказал Кудрин.

По его словам, российские аудиторы признали достоверной всю отчетность ЮНИДО. "Но есть и то, на что нужно обратить внимание с целью повышения эффективности работы организации. На мой взгляд, мы принесли серьезные возможности организации, особенно в части IT-систем, для обновления которых нужно принять быстрые меры, потому что они оказались очень уязвимыми с точки зрения современных технологий", - отметил глава Счетной палаты РФ.

Кудрин также сообщил, что обсудил выявленные недостатки во время личной встречи с генеральным директором ЮНИДО Ли Юном.

Продление мандата СП по внешнему аудиту

Счетная палата подала заявку на продление ее мандата по внешнему аудиту ООН по промышленному развитию.

Кудрин принимал участие в работе Совета по промышленному развитию ЮНИДО в Вене и выступил с докладом по аудиту, который проводит Счетная палата РФ.

"Мы в этом году продолжим. У нас будет второй год аудита. Мы выберем новые темы. Мы также подали заявку на продление нашего мандата еще на два года. На мой взгляд, доклад (Счетной палаты РФ за прошедший год - прим. ТАСС) оценен позитивно, в том числе гендиректором ЮНИДО (Ли Юном - прим. ТАСС). Мы надеемся, что у нас хорошие шансы на продление нашего мандата (по результатам текущего года)", - рассказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата ведет работу по защите ее проекта на получение мандата по аудиту Всемирной продовольственной программы ООН.

"Из Вены мы участвовали в дистанционном обсуждении нашей заявки на аудит Всемирной продовольственной программы ООН. Мы выставили заявку, попали в шорт-лист, идет защита проекта на получение этого мандата", - отметил Кудрин.

По его словам, российская сторона также выставила заявки на аудит и в другие международные организации, в том числе Международное агентство по атомной энергии.

"Таким образом, мы накапливаем опыт международного аудита. То есть Россия вышла в международной сфере еще на одну площадку, где мы, во-первых, соревнуемся, а во-вторых, показываем свой опыт. Мне кажется, он будет интересен, потому что у нас одна из самых мощных команд международных аудиторов", - резюмировал глава Счетной палаты РФ.