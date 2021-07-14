Поставки регионам новых скорых и школьных автобусов начнутся в августе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поставки скорых и школьных автобусов в регионы в рамках закупок правительства начнутся в августе, сообщил Минпромторг.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 15 млрд рублей на обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов.

"Поставщики уже запустили технику в производство, первые поставки ожидаются в августе 2021 года сразу после утверждения перечня единственных поставщиков правительством Российской Федерации. Завершена поставка будет до конца 2021 года" - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, закупка техники будет осуществляться у высоколокализованных российских автопроизводителей, имеющих по 2 900 баллов - "ГАЗ", "ПАЗ" и "УАЗ".

"Если говорить про модели, то по скорым это будут машины на базе GAZelle NEXT и на базе Соболь, а также УАЗ 128811, УАЗ 396223-02. По школьным автобусам это будут ГАЗель БИЗНЕС с полным приводом, в стандартном и северном исполнении, школьные автобусы вместимостью 13 - 24 человек на базе GAZelle NEXT с задним приводом, школьные автобусы на базе ПАЗ с задним приводом вместимостью 21-31 человек и УАЗы вместимостью 13-20 человек с полным приводом в стандартном и северном исполнении" - сказал министр.

Согласно распоряжению, на закупку автомобилей скорой помощи будет выделено более 5,5 млрд рублей. Это позволит приобрести не менее 1,6 тыс. машин. Почти 10 млрд рублей будет выделено на приобретение не менее 4,1 тыс. школьных автобусов.