Кабмин утвердил правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,58 млрд рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году.

"Стоимость пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке снизится благодаря масштабной программе субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам. Правила предоставления средств на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, предполагается, что авиакомпании выполнят 1 тыс. 780 рейсов в рамках программы субсидирования. Воспользоваться субсидиями смогут только авиакомпании, зарегистрированные в ДФО, чьими акционерами являются два и более субъекта РФ. Итоговое решение о предоставлении субсидий той или иной компании будет принимать специальная комиссия, в состав которой войдут представители Минтранса и Росавиации. Всего правительство планирует просубсидировать 20 маршрутов.