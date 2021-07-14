Инвестиции в строительство образовательных объектов в ТиНАО составят более 9 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций группы компаний "А101" в создание 15 объектов образовательной инфраструктуры на территории ТиНАО в 2021-2022 годах составит более 9 млрд рублей. После окончания строительства все объекты будут переданы на городской баланс, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"В 2021-2022 годах девелопер построит две школы, четыре образовательных центра - здания, объединяющих школу и детский сад, а также девять детских садов. После ввода в эксплуатацию 15 образовательных объектов суммарно примут 8 685 детей младшего и школьного возраста. Объем инвестиций ГК "А101" в создание 15 объектов образовательной инфраструктуры на территории ТиНАО составит 9,49 млрд рублей. При этом за предыдущие два года на эти цели было направлено 3,17 млрд рублей", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Проекты реализуются в рамках жилых комплексов "Испанские кварталы", "Скандинавия", "Москва А101", "Белые ночи" и "Прокшино", которые компания возводит на территории ТиНАО.

Кроме того, в настоящее время инвестор создает Центр педагогического дизайна, который займется разработкой перспективных моделей образования. Новая среда в школах и детских садах должна обеспечить проектирование индивидуальных целей ученика и путей их достижения, создать условия для творчества и совместного действия, поддерживать здоровый образ жизни и органично интегрировать в учебный процесс цифровые технологии.