Хабаровский край на ВЭФ представит технологический потенциал региона в гармонии с природой

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края представят в павильоне на "Улице Дальнего Востока" Восточного экономического форума технологические достижения региона во взаимодействии с потенциалом окружающей среды. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель министра экономического развития края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко.

"На основном подиуме павильона с рабочим названием "Будущее сегодня" будет расположен центральный модуль - дата-центр, "суперкомпьютер", материнская плата, окруженные "живыми стенами" из мха и других насаждений. Так будет показана гармония взаимодействия высоких технологий и природы. Вспомогательные объекты, расположенные рядом с основным подиумом, создадут образ эко-парка будущего, в котором современные технологии вписаны в ландшафт для создания комфортной городской среды", - сказала Филоненко, добавив, что ключевая идея экспозиции павильона - показать Хабаровский край как центр высоких технологий.

Экспозиция павильона будет включать зону эко-парка с использованием технологии дополненной реальности. Посетители смогут ознакомиться с достижениями края в машиностроении. В регионе продукцию выпускают авиационный завод, судостроительные и другие заводы. В центре зоны, по словам собеседницы агентства, также расположится арт-объект "Сделано в Хабаровском крае", составленный из образцов эко-продуктов местных производителей.

"Предполагается и зона "Спорт". Интерактивная зона "Хоккей с мячом", демонстрирующая гордость Хабаровского края - достижения в бенди. Здесь все желающие смогут приобщиться к этой игре с использованием современных технологий", - сказала Филоненко.

В центральном модуле будет находится внутренняя выставочная экспозиция, отражающая специализацию региона - высокотехнологичное промышленное производство. Также в павильоне можно будет ознакомиться с историей края, инвестиционным климатом, социальными проектами. Информацию представят через интерактивные зоны и инсталляции, добавила замминистра.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году уделят соблюдению противоэпидемических мер.