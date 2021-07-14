Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились снижением котировок

ШАНХАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в среду снижением основных индексов. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,07%, до отметки 3 528,50. В негативную зону данный показатель ушел после позитивной динамики, фиксировавшейся два дня подряд с начала недели. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, упал на 1,54%. В минусе оказались все основные индексы, кроме потребления и фармацевтики, которые поднялись на 0,85% и 0,70% соответственно.

Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 0,88%, до отметки 15 056,32. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI 300 опустился на 1,15%.

Негативная динамика наблюдается на биржах материкового Китая на фоне сообщений о рекордных с 2008 года темпах роста инфляции в США. Днем ранее Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 5,4%.