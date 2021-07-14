Продажи группы ММК в I полугодии выросли на 25,3%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Группа ММК в I полугодии нарастила продажи готовой продукции на 25,3% по сравнению с показателем годом ранее, до 6,22 млн т, следует из сообщения компании.

При этом во II квартале продажи ММК выросли на 14,3% по отношению ко I кварталу и достигли 3,32 млн т, отметили в компании.

Выплавка стали в I полугодии выросла на 24,5%, до 6,7 млн т в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана горячей прокатки 2500. Выпуск чугуна увеличился на 17,3% - до 5,21 млн т.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализации снизилась до 40,9% против 49,5% годом ранее.

Объем производства угольного концентрата в январе - июне вырос на 12,6% в годовом сопоставлении, до 1,69 млн т, объем производства железорудного сырья - снизился на 1,7%, до 1,42 млн т.

Компания ожидает, что сезонное оживление спроса в России и сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на мировых рынках окажут положительное влияние на объемы продаж ММК в III квартале, говорится в сообщении.

Кроме того, поддержку объемам продаж окажет старт горячих испытаний электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на заводе в Турции, прогнозирует ММК. Капитальные вложения ММК в третьем квартале 2021 года ожидаются ниже уровня второго квартала.

Цены на сырье

Средняя цена реализации тонны продукции ММК во II квартале выросла на 32,4% - до $944 за т в связи с повышательной динамикой глобальных индексов на металлопродукцию на фоне сохраняющегося ограниченного предложения на мировых рынках.

Средняя цена реализации продукции ММК в I полугодии выросла на 49,3% в годовом выражении - до $836 за т.

О компании

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%.