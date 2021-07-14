Рабочая группа рассмотрит варианты снижения на 20-30% стоимости метро в Красноярске

ТАСС, 14 июля. Для рассмотрения вопроса уменьшения стоимости строительства метрополитена в Красноярске создадут рабочую группу, которая изучит варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%. Об этом сказал губернатор региона Александр Усс в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

13 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. Новое техническое задание чиновники должны представить в течение двух недель. Он написал на своей странице в Instagram, что метро в Красноярске должны открыть не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе.

"104 млрд рублей - первая очередь, это шесть станций. Вчера у нас прошел большой, обстоятельный, детальный разговор с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. И суть его была направлена, прежде всего, на поиск способов удешевления метро <...>. Мы договорились в течение двух недель создать рабочую группу, подумать над так называемыми спецтехусловиями и любыми вариантами, которые снизят эту стоимость хотя бы процентов на 20-30. Общая стоимость на сегодня - 120", - сказал Усс.

Усс подчеркнул, что метро это радикальное решение транспортной и экологической проблем города. Всего предполагается строительство девяти станций. Он подчеркнул, что глубина залегания составит в среднем 25 метров вместо планировавшихся ранее 60 метров. "Будут использованы укороченные составы, до пяти вагонов, и так называемое беспилотное управление поездами, что удешевит эксплуатацию, сделает метро технически более совершенным", - сказал губернатор.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух". Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.