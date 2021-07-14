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Регионы смогут получать до 200 млн рублей компенсаций за инвествычет для каждой компании

Как отмечают в правительстве, принятое решение будет стимулировать использование механизма инвестиционного налогового вычета

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские регионы, на территории которых бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), смогут компенсировать часть выпадающих доходов. Как сообщает в среду пресс-служба правительства РФ, правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию, - пояснили в кабмине. - В правилах есть оговорка, что организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью".

Региону, запрашивающему дотацию, нужно утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. Она, в частности, предусматривает формирование интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.

Как отмечают в российском правительстве, принятое решение будет стимулировать использование механизма инвестиционного налогового вычета, позволит укрепить финансовую устойчивость региональных бюджетов.

ИНВ - один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса.

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