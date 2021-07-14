Оренбургский фонд развития промышленности получил из федерального бюджета 38 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Государственная программа "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области" вошла в перечень победителей федерального конкурсного отбора Минпромторга России, что позволило региону получить 38 млн рублей. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

"Оренбургская область получила финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию проектов по модернизации и развитию производств на 2021 год в размере более 38 млн рублей. Средства уже направлены на докапитализацию деятельности регионального фонда развития промышленности с целью предоставления предприятиям льготных займов на реализацию инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

Победа в конкурсе и получение федерального финансирования, по данным пресс-службы, позволит реализовать проекты, способствующие развитию промышленного потенциала Оренбургской области уже в 2021 году. Планирующие расширить производство предприятия региона за счет этих денег смогут получить заем на выгодных условиях. Как уточняется в сообщении, для этого им необходимо обратиться в областной фонд развития промышленности.