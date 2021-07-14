"Россети" построят подстанцию в Астраханской области для выдачи мощности пяти ВЭС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Россети" начали финальный этап строительства подстанции "Зубовка" в Астраханской области, которая обеспечит выдачу мощности пяти ветряных электростанций (ВЭС), следует из сообщения компании.

"Начался финальный этап строительства подстанции 220 кВ "Зубовка" - высокоавтоматизированного объекта, который обеспечит выдачу мощности пяти объектов ВИЭ-генерации (Излучная ВЭС, Манланская ВЭС, Старицкая ВЭС, Холмская ВЭС и Черноярская ВЭС) суммарной установленной мощностью 340,2 МВт. "Россети ФСК ЕЭС" инвестирует в проект около 3 млрд рублей", - отметили в компании.

На подстанции будут установлены два силовых трансформатора по 200 МВА каждый, открытые и комплектные распредустройства, а также современные комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе, автоматизированные системы управления, коммерческого учета электроэнергии и охранного видеонаблюдения. Большая часть оборудования будет произведена в России.

"Зубовка" будет подключена к линии электропередачи "Южная - Черный Яр 2ц", от которой будут созданы заходы к подстанции протяженностью 5 км.

Завершение строительства намечено на осень 2021 года, добавили в "Россетях".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.