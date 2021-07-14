Кубань за полгода посетили более 6 млн туристов

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Краснодарский край в I полугодии 2021 года превысил 6 млн отдыхающих, что почти в четыре раза больше этого показателя в тот же период 2020 года и на 16% выше, чем в допандемийный 2019 год, сообщил в среду в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"С начала года край принял 6,2 млн туристов, это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в сравнении с 2019 допандемийным рекордным годом для нашего санаторно-курортного комплекса, когда край принял 17,3 млн туристов, сейчас показатели по количеству отдыхающих выше на 16%", - сказал Руппель. В пресс-службе вице-губернатора ТАСС уточнили, что данные о турпотоке приведены по состоянию на 1 июля.

Он добавил, что с января по май 2021 года налоговые поступления от курортной сферы в бюджет региона составили 4,5 млрд рублей, что на 70% больше, чем в тот же период в 2020 году и на 10% больше, чем в 2019 году. По словам вице-губернатора, гостей принимают порядка 10 тыс. средств размещения емкостью более 570 тыс. мест, для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов, на учете ГИМС состоят 550 пляжей протяженностью благоустроенных территорий более 113 км. Он уточнил, что на Кубани к единому стандарту пляжного отдыха уже привели 103 пляжа. "В течение трех лет планируем завершить эту работу со всеми пляжными территориями", - пояснил Руппель.

Также, по его словам, в регионе большой популярностью пользуется оздоровительный туризм, в крае работают 200 здравниц, это 20% всего коечного фонда российских санаториев, они предоставляют порядка 500 программ оздоровления и лечения. В Краснодарском крае начали активно развивать яхтенный туризм, популярны круизные маршруты, аграрный туризм. Все это приводит к диверсификации сезонности отдыха. "Мы фиксируем, что около 40% туристического потока уже сегодня формируется в межсезонье", - сообщил Руппель, уточнив, что на Кубани только в первом квартале 2021 года реализуются 23 инвестсоглашения в сфере туризма на 31,4 млрд рублей, эта сумма на 30% выше, чем в 2019 и 2020 годы.

"Даже в столь непростой прошлый год от предприятий отрасли поступило в консолидированный бюджет края 8,8 млрд рублей. Но чтобы быть успешными и конкурентоспособными на рынке рекреационных услуг, нашей туристской отрасли надо динамично развиваться. Так, серьезный потенциал у малых городов и поселков Азовского побережья, они еще недостаточно оценены россиянами, думаю, нужно шире проводить рекламную кампанию. Курорты и бальнеолечебницы предгорной полосы - это еще одно важное направление, требующее особого внимания, большие перспективы у морского туризма, круизных маршрутов, которые связывают в один большой рекреационный кластер черноморские курорты Кубани и Крыма", - сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

О турпотоке на Кубань

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края говорил, что курорты региона в 2021 году на 90% забронировали и выкупили до 1 сентября.