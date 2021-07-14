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Более 1 тыс. многодетных семей бесплатно подключатся к газовым сетям в Тюменской области

Стоимость подключения будут субсидировать из регионального бюджета

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключиться к газовым сетям в Тюменской области, стоимость подключения будет субсидироваться из регионального бюджета. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице "Вконтакте" в среду.

"1 267 многодетных малоимущих семей в Тюменской области смогут бесплатно подключиться к газовым сетям. Поправки в закон сегодня приняли депутаты Тюменской облдумы. Стоимость подключения, чуть больше 48 тыс. рублей, будет субсидироваться из регионального бюджета. Также с 40 до 60 тыс. рублей увеличится размер субсидии на внутридомовую газификацию домовладения для льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в 2020 году в Тюменской области было построено 222 км газораспределительных сетей. В 2021 году планируется протянуть еще 234 км газовых сетей.

Теги
Тюменская областьМоор, Александр Викторович
Молния
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