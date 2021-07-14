Липецкие аграрии приступили к уборке зерновых

ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области приступили к уборке зерновых, им предстоит собрать урожай с более чем 800 тыс. га. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Аграрии приступили к уборке зерновых, в этом году в области предстоит убрать около 800 тыс. га зерновых", - сказал Артамонов. Он отметил, что первыми в поля вышли хлеборобы Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского районов.

По словам Артамонова, работники сферы агропромышленного производства "грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу". "Ежегодно их труд приносит рекордные результаты, а господдержка позволяет эффективно развивать отрасль", - заметил Артамонов.

Что же касается готовности предприятий по приему зерна, то на данный момент Липецкая область располагает 47 элеваторами и хлебоприемными предприятиями мощностью единовременного хранения более 2,5 млн тонн. Помимо этого, в хозяйствах области имеются зерновые мощности общей вместимостью 600 тыс. тонн. "Чтобы освободить емкости для приема нового урожая на хлебоприемных предприятиях региона завершили отгрузку зерновых и масличных культур, а для недопущения зараженности вредителями там проведена комплексная дезинсекция объектов", - пояснили, в свою очередь, в пресс-службе региональной администрации. Кроме того, для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории, проведена проверка лабораторного оборудования, оценка состояния средств измерений.

В пресс-службе администрации заметили, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал. "В прошлом году в Липецкой области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - собрано 4,3 млн тонн", - напомнили в пресс-службе. В нынешнем же году, учитывая неблагоприятные погодные условия осени прошлого года и зимы текущего, аграриям региона пришлось пересеивать культуры на площади свыше 170 тыс. га.