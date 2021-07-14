Новосибирские власти направят на возведение объектов 50% от необходимых средств

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти намерены в 2021 году направить на строительную программу 12,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, всего в регионе введут в эксплуатацию 50 объектов. При этом дополнительная потребность в средствах на строительство и реконструкцию соцобъектов составляет в текущем году 12,4 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

"Строительная программа Новосибирской области определена на 2021 год в объеме 8 244,8 млн рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Средства из федерального бюджета предусмотрены в объеме 4 382,5 млн рублей. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию 50 объектов, из них 47 объектов - в рамках нацпроектов", - сообщил замминистра.

Он отметил, что при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы по предложениям отраслевых министерств в Новосибирской области была сформирована дополнительная потребность в бюджетных ассигнования на строительство и реконструкцию социальных объектов. Так, в 2021 году на эти цели дополнительно требуется 12,4 млрд рублей, в 2022 году - 16,7 млрд рублей, в 2023 году -18,9 млрд рублей. Всего необходимо провести работы на более чем 100 объектах.

"Данная дополнительная потребность обусловлена износом действующей социальной инфраструктуры, а также возникновением потребности в новых объектах на вновь застраиваемых территориях", - уточнил Колмаков.

Ранее министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко сообщал, что потребность в возведении объектов капитального строительства, мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в капитальном ремонте объектов социальной сферы в Новосибирской области составляет 13 млрд рублей. Алексей Колмаков пояснил, что средства, которые дополнительно требуются Минстрою, не входят в "лист ожидания" регионального Минфина, так как в него включена лишь текущая "горящая" потребность на уже строящиеся или вводные объекты, объекты первоочередной важности.