ZALA Aero представит новейший квадрокоптер для запуска с рук на МАКС-2021

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") представит на Международном авиасалоне МАКС-2021 новейший квадрокоптер ZALA 421-14. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Калашникова".

"На предстоящем салоне МАКС-2021 ZALA Aero впервые представит новый беспилотный комплекс квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Компактная складная конструкция обеспечивает легкую сборку аппарата и быстрый старт - не более 120 секунд. В полной конфигурации комплекс весит всего 3,5 кг, поэтому запустить его можно с рук", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в пресс-службе, беспилотник оснащен целевой нагрузкой с трехосевой гиростабилизированной камерой. "Она позволяет удерживать и сопровождать цель, а также записывать и передавать видео в HD-качестве даже при 10-кратном увеличении", - отметили в ГК.

Новый квадрокоптер управляется одним оператором и способен находиться в воздухе более 30 минут. Встроенная индикация позволяет отслеживать заряд батареи и прогнозировать оставшееся время полета.

Бортовой вычислитель ZALA 421-14 способен передавать и транслировать большой объем информации во время полета через помехозащищенный дублированный канал, что гарантирует конфиденциальность материалов. "Эта функция позволяет использовать беспилотник для нужд российских силовых структур, например при проведении наблюдательных и патрульных полетов. Также ZALA 421-24 успешно используется для решения задач промышленности, сельского хозяйства и науки", - отметили в "Калашникове".

Авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.