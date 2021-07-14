ВЭБ.РФ по итогам II квартала нарастил доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ по итогам II квартала 2021 года нарастила доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд рублей, следует из сообщения госкорпорации

"ГУК ВЭБ.РФ раскрыла результаты размещения средств пенсионных накоплений граждан по итогам 1 полугодия 2021 года: доходы по расширенному портфелю составили 39,1 млрд рублей (14,7 млрд рублей в I квартале, 24,4 млрд рублей во II квартале), по портфелю госбумаг - 734,9 млн руб. (268,5 млн рублей в I квартале, 466,4 млн рублей во II квартале)", - отмечается в сообщении.

Доходность в годовом выражении по расширенному портфелю по итогам первого полугодия достигла 4,11%, по портфелю госбумаг - 4,08% (по итогам I квартала доходность по этим портфелям ГУК составляла чуть более 3%).

"Несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию (на фоне роста ключевой ставки и ожиданий роста инфляции), ВЭБ.РФ по итогам полугодия заработал для будущих пенсионеров порядка 40 млрд рублей, динамика по доходности позитивная. На фоне отрицательной переоценки по активам, доходы были обеспечены только за счет купонных выплат и процентных поступлений. Портфели ВЭБа хорошо защищены от рыночного риска, они показали положительный прирост и существенно опередили прирост индексов облигаций Мосбиржи за период с января по июнь", - сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

Прирост расширенного портфеля ВЭБ.РФ в январе - июне 2021 составил 2%, прирост консервативного индекса пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период составил -0,9%, индекса гособлигаций Мосбиржи -2,7%.