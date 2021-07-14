Ставрополье дополнительно направит 200 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Ставропольский край получил дополнительно из федерального бюджета 200 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году. Об этом сообщило в среду краевое управление по информационной политике.

"Из федерального бюджета Ставропольский край получил дополнительно 200 млн рублей на ремонт дорог. Средства направлены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства позволят отремонтировать более 15 км региональной дороги Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск в Буденновском округе. Дорога является дублером федеральной трассы и напрямую связывает два города в отдаленных восточных округах края - Буденновск с населением более 60 тыс. человек и Нефтекумск с населением более 24 тыс. человек.

"Ремонт этого участка необходим, поскольку диагностика выявила недостатки существующего полотна, влияющие на уровень безопасности дорожного движения", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

В 2021 году в Ставропольском крае планируется привести в нормативное состояние более 600 км дорожного полотна, более 300 км из них - местные дороги. С начала года дорожные службы уже завершили ямочные ремонты в более 30 муниципалитетах края.