Мосбиржа запускает опционы на фьючерс на индекс американских акций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московская биржа 20 июля 2021 года запустит опционы на фьючерс на индекс американских акций. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Базовый актив нового опциона - фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. "Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов фонда - около $385 млрд. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США", - говорится в сообщении Мосбиржи.

К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.

Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust (торговый код - SPYF) начались на Московской бирже 25 мая 2021 года. В июле объем открытых позиций по этому контракту приблизился к 5 млрд рублей, а среднедневной объем торгов составил около 1 млрд рублей. "В связи с успешным запуском фьючерса Московская биржа решила предложить участникам опционы на фьючерс SPYF. Новый контракт откроет дополнительные торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках", - отмечается в сообщении.