Кабмин поручил снизить сроки подключения к газу и устранить административные барьеры

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило снизить сроки подключения домовладений к газу и устранить административные барьеры для газификации регионов. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак по итогам первого заседания штаба о догазификации, его слова приводятся в сообщении на сайте кабмина.

"Сейчас на выходе находятся ряд постановлений правительства Российской Федерации, в которых прописаны параметры, критерии и условия догазификации населения. Мы посетили ряд регионов, провели соответствующие совещания по координации работ, была сделана большая работа по сбору статистической информации, даны поручения по снижению сроков подключения граждан и административных барьеров. Мы должны обеспечить начало работ по газификации уже сегодня", - подчеркнул вице-премьер.

Участники заседания обсудили работу по догазификации населения, подготовку нормативно-правовых актов. Отдельно был обсужден формат работы с заявками граждан на подключение к газу, которую в перспективе можно будет оформить в электронном виде через портал госуслуг, а также создать портал единого оператора газификации.

В правительстве напомнили, что газификация поселений и проведение газопроводов до границ участков будут проводиться бесплатно.