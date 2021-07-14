Хуснуллин поручил проработать строительство 11 очистных сооружений в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вопрос строительства новых очистных сооружений на территории Московской области будет проработан Минстроем России. Соответствующее поручение дал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"На повестке было расселение аварийного жилья и строительство 11 очистных сооружений в Подмосковье - дам поручение Минстрою проработать эти вопросы и доложить", - сообщил он в Instagram по итогам встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Также на встрече шла речь дорожном строительстве в Подмосковье, в частности, о трассе от деревни Щербинино до деревни Глебово. "Важная дорога, которая позволила бы разгрузить ряд городов Подмосковья от транзитного трафика. Дал Минтрансу поручение проанализировать проект и доложить", - добавил Хуснуллин.