СМИ: Абу-Даби инвестировал $763 млн в увеличение объемов добычи нефти

ТАСС, 14 июля. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) инвестировала 2,8 млрд дирхамов ($763,7 млн) в оснащение буровых установок с целью увеличить суточную добычу компании до пяти млн баррелей к 2030 году. Об этом сообщило в среду эмиратское информационное агентство WАМ.

Эти инвестиции представлены в виде трех контрактов, заключенных ADNOC Offshore, дочерней компании ADNOC, с компаниями Schlumberger в размере около $381 млн, Halliburton - около $153 млн и ADNOC Drilling ("Эднок дриллинг") - около $228 млн.

"Эти соглашения являются важной частью планов ADNOC Offshore по увеличению наших производственных мощностей по добыче нефти на более чем два млн баррелей в сутки в ближайшие годы в рамках стратегии развития до 2030 года", - сказал исполнительный директор ADNOC Offshore Ахмед Сакр ас-Сувейди.

Пятилетние контракты включают в себя выполнение услуг по установке насосно-компрессорных труб (служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха), оборудования по контролю добычи и повышения притока при разработке месторождения, а также испытание скважин и обеспечение их безопасности. Работы будут проводиться на месторождениях Верхний Закум, расположенный в Персидском заливе в 84 км от Абу-Даби, и Сарб у побережья Абу-Даби. Разработка на этих месторождениях проводится путем создания насыпных искусственных островов, что позволяет использовать недорогие наземные буровые установки вместо более дорогих морских. Отмечается, что 80% стоимости контрактов после реализации проектов вернется в местную экономику.