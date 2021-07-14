Ивановские власти намерены изымать сельхозземли у неэффективных собственников

ТАСС, 14 июля. Власти Ивановской области считают необходимым изымать земли сельхозназначения у неэффективных собственников и передавать их более эффективным фермерам. Для выявления неиспользуемых участков к октябрю этого года в регионе будет проведена сплошная инвентаризация сельхозземель в муниципалитетах, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Сегодня губернатор региона Станислав Воскресенский провел совещание с главами муниципальных образований, посвященное привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионе. В частности, сообщалось, что большой потенциал создания рабочих мест имеется в секторе АПК и связан он, прежде всего, с вводом земель в оборот.

"Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Черкесов обратил внимание на активизацию процедур по изъятию земель у неэффективных собственников. Он предложил в срок до октября этого года провести сплошную инвентаризацию сельхозземель в муниципалитетах и выявить неиспользуемые участки. Дальнейшие шаги - проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю и изъятие необрабатываемых участков", - сообщает пресс-служба.

Еще один способ побудить собственника к обработке земельного участка - меры налогового стимулирования, предусмотренные налоговым кодексом. "Однако пока ни один из районов не использовал механизм по увеличению ставки налога в пять раз для нерадивых собственников", - сообщил Черкесов.

Воскресенский подчеркнул, что возьмет под личный контроль ситуацию с вводом земель в каждом муниципалитете. "У вас (глав муниципалитетов) в руках - все методы контроля и изъятия, мы чем надо, поможем, но надо действовать. Я эту ситуацию возьму на личный контроль по каждому району", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Как сообщалось ранее, к 2024 году Ивановская область намерена ввести в оборот половину неиспользуемых сельхозземель региона, это около 150 тыс. га. По данным департамента сельского хозяйства региона, в этом году впервые из облбюджета муниципалитетам были выделены субсидии на проведение кадастровых работ, это позволит подготовить к передаче новым собственникам 75,7 тыс. га земель.