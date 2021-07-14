Титов: фигурантов "лондонского списка" не будут заключать под стражу по возвращении в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Фигуранты "лондонского списка" смогут вернуться в РФ, не опасаясь ареста. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова по итогам его встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

"Бизнес-омбудсмен отметил, что в ходе встречи была выстроена детальная конструкция взаимодействия, затрагивающая множество аспектов. Один из них - работа в рамках возвращения в Россию из-за рубежа предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и объявленных в международный розыск ("лондонский список"). По словам Игоря Краснова, в случае возвращения предпринимателей на территорию Российской Федерации отпадет необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь от возвращающихся предпринимателей требуется, в соответствии с законом, не уклоняться от участия в следственных действиях и суде. Такая практика была и ранее", - сказали в пресс-службе.

Титов ранее в докладе президенту РФ сообщил, что решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из "лондонского списка" из-за отсутствия гарантий от Генпрокуратуры о неотправлении их в СИЗО.

С 2018 года по настоящее время к бизнес-омбудсмену поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. "За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулись 12 предпринимателей", - сказано в докладе.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов. По последним данным, всего в список входят 52 фигуранта, еще 20 предпринимателей попросили о включении в список в 2021 году.