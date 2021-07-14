Глава ФРС ожидает, что инфляция в США останется высокой в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС выполняет функции центрального банка) США Джером Пауэлл прогнозирует, что высокие темпы инфляции в стране сохранятся в ближайшие месяцы.

"Инфляция заметно выросла и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы до того, как снизится. Инфляция временно усиливается базовыми эффектами, поскольку резкое снижение цен, связанное с пандемией, не было учтено в 12-месячном подсчете, - сказал он в среду в ходе слушаний комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. - Вместе с тем высокий спрос в секторах, где производственные нехватки или другие ограничения предложения сокращают производство, привел к быстрому росту цен на некоторые товары и услуги, который должен частично повернуться вспять, когда эффект от нехваток исчезнет".

По словам Пауэлла, во избежание длительных периодов необычно низкой или высокой инфляции монетарная политика Федерального комитета по открытым рынкам ФРС ориентирована на долгосрочные инфляционные ожидания на уровне 2%.

ФРС, отметил он, продолжает отслеживать уязвимые места в стабильности финансовой системы.

Как сообщили во вторник в Министерстве труда США, индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 5,4%, что стало наивысшим показателем с августа 2008 года. Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Экономисты ФРС ожидают, что инфляция в этом году составит 3,4%, в следующем году ее темпы упадут до 2,1%, а в 2023 - до 2,2%.