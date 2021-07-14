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Кабмин 15 июля обсудит финансирование инфраструктурных проектов в регионах

Основные инструменты, которые могут использоваться для этого, объединены в "инфраструктурное меню"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг обсудит финансирование проектов, предполагающих развитие инфраструктуры в регионах, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой вопрос вынесен на повестку.

"Правительством проводится работа, направленная на совершенствование механизмов финансирования инфраструктурных проектов в регионах, - отмечается в материалах к заседанию. - В этой связи основные инструменты, которые могут использоваться для такого финансирования, объединены в "инфраструктурное меню".

Ключевыми при этом являются такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации, пояснили в кабинете министров. Власти реализуют эти механизмы в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина, в том числе озвученных во время последнего послания Федеральному собранию.

На заседании в четверг также рассмотрят вопрос о предоставлении регионам дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов в 2021 году. "Проектом распоряжения предлагается выделить средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 55 субъектам Российской Федерации", - уточняется в материалах.

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