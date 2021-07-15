Спрос на автотовары в России в июне вырос на треть

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спрос на товары для автомобилей в России увеличился на треть в июне на фоне роста числа купленных автомобилей и тенденции на самостоятельное техобслуживание. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "Все инструменты".

"По России спрос вырос на 28%. В регионах наибольший рост зафиксирован в Новосибирске - 283%. Чаще всего в столице Сибири покупают пресс-масленку, смазку для редуктора, WD-40 "Средство тысячи применений", автомобильное масло, антигравийное средство и средство для раскоксовки двигателя", - говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, рост спроса может быть связан с увеличением продаж легковых автомобилей - по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первой половине 2021 года продажи легковых автомобилей в России выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, эксперты указывают, что россияне стали экономить на ремонте и обслуживании автомобилей. "Автолюбители предпочитают сами устранять мелкие неисправности, мыть машины и менять масло в двигателе", - отмечают они.

Высокий спрос на товары для автомобилей также зафиксирован в Самаре - рост на 86%, Омске - на 60%, Волгограде - на 56%. В Воронеже автомобильные товары стали чаще покупать на 45%, в Челябинске на 31%, в Перми спрос вырос на 32%, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге на 26%, в Краснодаре на 25%, в Ростове-на-Дону на 15%, в Нижнем Новгороде на 13%, в Москве на 10%, отметили аналитики.

В число популярных товаров вошли различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты, наборы для ремонта бескамерных шин и наборы автомобильного инструмента, тонировочная пленка, топливные фильтры, гидравлические наборы для правки кузова, мотоциклетные съемники, а также набор для сведения тормозных цилиндров.