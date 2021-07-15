В Минпромторге заявили, что в России нет дефицита соли

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не отмечает дефицита соли в магазинах, проблем с ее поставками и ценами, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По информации крупнейших торговых сетей, на сегодня дефицит соли отсутствует, проблем с поставками нет. Ценовая ситуация стабильная: по данным Росстата, в первой половине июля цена составила 14 руб. за кг, +0,9% к началу 2021 года", - сказали в министерстве.

Минпромторг находится в постоянном рабочем контакте с торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей, подчеркнули в министерстве.

"Вопрос взаимоотношений между операторами железнодорожного транспорта и грузоотправителями находится в компетенции Минтранса России. При этом отмечаем, что российские вагоностроители могут обеспечить поставки вагонов в необходимом объеме при своевременном размещении заказов", - добавили в Минпромторге.

О том, что резкий рост спроса на полувагоны вызвал дефицит мощностей для производителей соли, 14 июля 2021 года написала газета "Коммерсантъ". Рост ставок на полувагоны в России может привести к удорожанию соли для конечного потребителя на 32%, говорится в письме исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву, копия которого есть в распоряжении ТАСС.