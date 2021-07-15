Кабмин утвердил Стратегию развития технологий 3D-печати в России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию развития аддитивных технологий (3D-печати) до 2030 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Укрепление научного и кадрового потенциала, совершенствование нормативно-правовой базы, активизация процессов импортозамещения - такие приоритеты обозначены в стратегии развития аддитивных технологий на период до 2030 года, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация стратегии позволит увеличить объем российского рынка аддитивных технологий более чем в три раза и станет дополнительным стимулом для инновационного развития отечественной экономики.

"Стратегия предполагает рост рынка аддитивных технологий к 2030 году более чем в три раза, а объем производства российских компаний должен увеличиться более чем в семь раз", - сообщил Минпромторг.

В долгосрочной перспективе отрасль должна расти в среднем минимум на 14% в год. В 2020 году объем российского рынка аддитивных технологий составил 3 560 млн рублей.

Пресс-служба кабмина пояснила, что аддитивное производство предполагает создание изделий методом послойного наращивания. "Стратегия акцентирует внимание на ключевых технологиях, необходимых для формирования конкурентоспособной отрасли. Речь идет, в частности, об освоении печати биологических тканей, высокоточных объектов для авиакосмической и атомной промышленности, элементов жилых домов", - уточняется в сообщении.

Для этого будет необходимо наладить серийный выпуск оборудования для 3D-печати, комплектующих и материалов, используемых в производстве. Важнейшим отраслевым проектам обеспечат господдержку, добавили в пресс-службе правительства.

"Успешное внедрение технологий 3D-печати позволяет снизить сроки вывода новых продуктов на рынок в три раза, в 1,5-2 раза снизить затраты на обработку и значительно снизить энергетические затраты на ремонт оборудования и издержки производства", - приводит Минпромторг слова министра Дениса Мантурова.