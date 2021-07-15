Амурской области выделили более 8,1 млрд рублей по линии Минвостокразвития

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 8,1 млрд рублей выделено по линии Минвостокразвития в рамках плана социального развития центров экономического роста в Амурской области за три года, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Всего на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Амурской области по линии Минвостокразвития уже выделено более 8,1 млрд рублей. Средства направлены на качественное улучшение городской среды - благоустройство набережной в Благовещенске, создание социальной инфраструктуры для города Свободный, где реализуются крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные проекты", - цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

План социального развития региона был утвержден в июне 2018 года. По словам Чекункова, Минвостокразвития поддержит завершение строительства городского центра "Трибуна холл" в Благовещенске и профинансирует создание железнодорожного парка в городе Свободном. На эти цели запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета объемом более 1,5 млрд рублей.

В министерстве отметили, что при федеральной поддержке в Амурской области уже реализованы 17 социально значимых проектов - в Благовещенске открыто отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы, завершен второй этап реконструкции набережной реки Амур, на выделенные федеральные средства приобретено оборудование для Свободненской больницы, Амурского технического колледжа, Амурской областной клинической больницы, Благовещенского политехнгического колледжа. В Свободном построены пристройка к детскому саду № 5 на 120 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, котельная, сети ЖКХ общей протяженностью 13,5 км, отремонтированы три медучреждения, школа, семь пришкольных территорий со стадионами. Обеспечено новым жильем общей площадью 11,3 тыс. кв. м 287 семей из Свободного и Благовещенска, проживавших в аварийных домах.

В пресс-службе отметили, что до конца текущего года будут завершены 10 проектов, включая дворец культуры железнодорожников, очистные сооружения, котельную, коммунальные сети, будет реализован третий этап реконструкции городской набережной в Благовещенске, приобретено оборудование для Свободненской городской поликлиники. В 2022-2023 годах планируется завершить строительство здания ЗАГС в Свободном, ремонт стадионов в Райчихинске и селе Варваровка, расселение 2,9 тыс. кв. м аварийного жилья в Благовещенске, создание инфраструктуры для новых территорий комплексной застройки в городе Свободный.