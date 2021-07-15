ВЭБ.РФ и Сбербанк профинансируют реконструкцию аэропорта Толмачево в Новосибирске

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Сбербанк предоставят финансирование для инвестиционного проекта "Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий" в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития авиаузла, также пояснили в ВЭБ.РФ. Новый терминал планируется построить к четвертому кварталу 2022 года. Его площадь составит 56 тыс. квадратных метров, пропускная способность пассажиров составит 10,6 млн пассажиров в год.

Объем синдицированного кредита, предоставляемого ВЭБ.РФ и Сбербанком в рамках Фабрики проектного финансирования составит 13,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 17,4 млрд рублей.

"Новый пассажирский терминал и аэродромная инфраструктура аэропорта Новосибирска Толмачево позволят обеспечить безопасность полетов, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность. Первые кредитные средства планируем направить уже в июле 2021 года", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.