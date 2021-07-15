В США заявили, что Байден и Меркель не будут делать объявлений по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель не будут делать совместных объявлений относительно проекта "Северный поток - 2" и не примут никаких касающихся его новых конкретных решений на своей встрече, которая состоится в четверг в Белом доме. Об этом сообщила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном визиту Меркель в Вашингтон, представитель администрации США высокого ранга.

"Мы не ожидаем по "Северному потоку" никакого официального объявления или осязаемого результата по итогам встречи лидеров завтра [в четверг]. Но, как я сказала, у команд [то есть должностных лиц правительств США и Германии] шли очень продуктивные переговоры по этому ряду вопросов. И [я] ожидаю, что это будет продолжаться", - заявила американский чиновник.

Она подтвердила, что Байден намерен затронуть на переговорах с Меркель тематику как строительства газопровода "Северный поток - 2", так и возможности разработки механизмов, призванных гарантировать, что энергоресурсы не используются в качестве инструмента принуждения.

"По вопросу о "Северном потоке". Как вы знаете, мы взаимодействуем с германским правительством уже какое-то время на многих уровнях по поводу нашей [американской] обеспокоенности "Северным потоком - 2". Это включало взаимодействие помощника [американского] президента по национальной безопасности Джейка Салливана [с германским коллегой], госсекретаря США [Энтони Блинкена], их переговоры с германским правительством. Я ожидаю, что президент Байден затронет эту давнюю обеспокоенность на встрече с канцлером Меркель [в ходе диалога] по геополитическому проекту России, а также важности разработки конкретных механизмов, призванных гарантировать, что энергоресурсы не используются в качестве инструмента принуждения против Украины, наших [американских] союзников на восточном фланге [НАТО] или любой другой страны", - сказала ведущая брифинга.

Преждевременные выводы

Она также вслед за другими должностными лицами правительства США выступила в защиту принятого Вашингтоном весной решения не использовать санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода.

"Мы считаем, что отказ от применения санкций, о котором мы объявили в мае, обеспечил нам дипломатическое пространство для того, чтобы работать с Германией, вести эти переговоры, пытаться найти пути нейтрализации негативного воздействия трубопровода. Наши команды обсуждали эту обеспокоенность. Рассчитываю, что они продолжат обсуждать эту обеспокоенность", - подчеркнула представитель исполнительной ветви власти США.

Кроме того, она призвала не строить далеко идущих выводов по поводу того, что Вашингтон и Берлин до сих пор не достигли договоренности по "Северному потоку 2", хотя германская сторона рассчитывает на компромисс до августа. "Я бы не стала делать далеко идущие выводы относительно сроков. Считаю, что у нас продолжаются хорошие обсуждения. Привязка к августу, которую отслеживают, думаю, объясняется тем, что Госдепартамент должен представить в это время очередной доклад [про применение санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2"] Конгрессу США", - сказала ведущая брифинга.

"Однако, - повторила чиновник, - мы не ожидаем никаких объявлений [на этот счет] конкретно в рамках данного визита [Меркель]". "Тем не менее мы считаем, что у нас идут чрезвычайно продуктивные переговоры с правительством Германии. И мы продолжим с ними эти переговоры в предстоящие дни", - добавила представитель американской администрации.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".