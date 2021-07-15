Еврокомиссия намерена ввести в действие систему таможенных экосборов с 2026 года

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Система экологических таможенных сборов Евросоюза (ЕС), известная как Углеродный трансграничный компенсационный механизм (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), должна быть введена в действие в 2026 году, переходный период продлится с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Во время переходного периода, который продлится с 2023 по 2025 год, данный механизм будет применяться только к производителям железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электричества. На этой стадии производители должны будут лишь информировать Еврокомиссию об уровне выбросов их производств без оплаты счетов. Это позволит подготовиться к окончательному введению системы в действие с 2026 года с одновременным запуском модернизированной системы торговли углеродными квотами [ETS]", - сказал он.

Сколько денег

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает к 2030 году получать около €10 млрд в год от введения в действие системы CBAM, информировал Джентилони. ЕК планирует использовать эти деньги для пополнения бюджета ЕС и финансирования странами сообщества процесса их перехода к зеленой экономике.

Кто заплатит

Как пояснил еврокомиссар, механизм должен обеспечить уравнивание цен на ввозимые в ЕС товары и продукцию, производимую в странах Евросоюза, которая будет быстро дорожать в связи с жесткими экологическими требованиями. Они обусловлены поставленной Еврокомиссией задачей довести углеродные выбросы экономики ЕС до нуля к 2050 году.

По словам Джентилони, с 2026 иностранные импортеры должны будут приобретать экосертификаты CBAM, стоимость которых будет зависеть от объема углеродных выбросов при производстве их продукции. ЕК намерена увязать стоимость этих сертификатов также с еженедельно обновляемыми ценами на углеродные квоты в системе ETS.

"Если производитель сможет подтвердить, что он уже уплатил [национальный] углеродный сбор при производстве этих товаров, объем этого сбора вычитается из тарифа, который ЕС выставит импортеру. Компании за пределами Евросоюза получат стимул для повышения экологичности своих производственных процессов, - сказал Джентилони. - Этот механизм также станет стимулом для иностранных правительств, чтобы проводить зеленую политику.

Не протекционизм

Еврокомиссар отверг предположения журналистов, что новая система является протекционистской схемой, замаскированной под экологический механизм. "Это не система таможенных пошлин, здесь речь идет строго о компенсационном экологическом механизме, который в полной мере совместим с существующими правилами международной торговли", - заявил Джентилони.

Углеродный трансграничный компенсационный механизм является частью плана действий Еврокомиссии по переводу экономики ЕС на безуглеродные рельсы к 2050 году. Этот план действий предусматривает радикальную перестройку всей экономики ЕС, что потребует инвестиций триллионов евро и приведет к резкому удорожанию производства в Европе. Эти факторы заставляют Брюссель искать экономические рычаги сохранения конкурентоспособности своей продукции.