Деловая программа Восточного экономического форума включит четыре основных направления

ТАСС, 15 июля. Деловая программа VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 2-4 сентября и пройдет в гибридном - очном и дистанционном формате, включит четыре основных направления. Об этом в четверг сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Деловая программа форума включает четыре основных направления", - говорится в сообщении. Один из блоков будет посвящен экономике нового времени, второй - развитию Дальнего Востока в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях. Третье направление затронет вопросы экологии, четвертая тема затронет вопросы, касающиеся молодежи, - социальные сети, молодежное предпринимательство, будущее финансового рынка, образования и карьеры.

Главная тема форума - "Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире". В 2020 году ВЭФ не проходил из-за пандемии коронавируса, это отразилось на работе с инвесторами и сократило количество заключаемых инвестиционных соглашений. "Мы надеемся, что в этом году форум состоится. Для этого будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. При этом новые реалии способствовали изменению и повестки ВЭФ", - цитируют в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

Секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что организаторы ожидают на форуме высокий уровень гостей и дискуссии. "Восточный экономический форум особенно важен в части укрепления взаимоотношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас есть отличная возможность обсудить партнерство в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах, укрепить сотрудничество, а также найти новые точки соприкосновения интересов", - сказал Кобяков.