В Татарстане запустили новую установку по очистке воды для предприятий

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Вторую установку химической водоочистки для заводов "Танеко" (нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти") запустили в Нижнекамске в Татарстане, передает корреспондент ТАСС в четверг.

"То, что мы сегодня открыли химводоочистку, это достаточно серьезный вклад к экологичность всего региона. Поскольку забирая воду из водного объекта мы возвращаем туда, если и возвращаем, стоки разного качества. Здесь же происходит циркулярная экономика, происходит забор воды из водного объекта, полная очистка, <...> и фактически мы не возвращаем стоки, тут замкнутый цикл", - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова на открытии.

С помощью этой установки на предприятии "Танеко" будет поступать обессоленная вода из рек. Она будет очищаться с применением мембранных методов разделения, а именно вода будет проходить под давлением через специальную синтетическую мембрану, где задерживаются до 98% минеральных солей и примесей.

Это будет вторая установка комплекса "Танеко", которая предназначена для обеспечения чистой водой производственных объектов комплекса. Ранее все производства нефтеперерабатывающего комплекса оснащала водой одна установка химводоочистки, теперь же их будет две, что позволит загрузить на полную мощность ранее запущенное производство водорода.

В мае "Танеко" запустили установку по производству водорода, которая стала ключевым технологическим объектом для обеспечения производительности НПЗ "Танеко" до 15,3 млн тонн в год с глубиной переработки 99% и отбора светлых нефтепродуктов свыше 80%.

"Танеко" - нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", ввели в эксплуатацию в 2011 году.