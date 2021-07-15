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МАКС-2021
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ОАК рассчитывает на участие в МАКС на уровне 2019 года

Корпорация представит принципиально новый военный самолет в первый день салона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) рассчитывает на участие в авиасалоне МАКС-2021 на уровне 2019 года несмотря на пандемию, готовит несколько сюрпризов, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Подготовка к МАКСу идет полным ходом. МАКС начинается 20 июля, стартует. Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года", - сказал Слюсарь.

По его словам, приглашение к участию приняли все традиционные страны - партнеры и компании - партнеры России. "У нас Казахстан будет страна - партнер в этом году. И мы, конечно, готовим несколько сюрпризов, несколько новинок, поэтому очень хотели бы вас увидеть на этом мероприятии", - отметил Слюсарь.

"Традиционно я там бываю, приеду, конечно", - заверил президент.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Как ранее сообщил Ростех, ОАК представит принципиально новый военный самолет в первый день салона.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСлюсарь, Юрий БорисовичМАКС-2021
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