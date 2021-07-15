ОПЕК сохранила прогноз на росту мирового спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 млн б/с

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн баррелей в сутки и составит порядка 96,6 млн баррелей в сутки, говорится в июльском отчете ОПЕК, с которым ознакомился ТАСС.

Таким образом прогноз по росту мирового спроса не изменен по сравнению с оценкой, представленной в июньском отчете организации.

В ОПЕК добавили, что спрос на нефть в мире может достичь допандемийного уровня в 2022 году на фоне ожиданий интенсивного экономического роста. Показатель вырастет в годовом выражении примерно на 3,3 млн баррелей в сутки, до 99,86 млн баррелей в сутки, а во втором полугодии 2022 года спрос может преодолеть отметку в 100 млн баррелей в сутки.

В то же время прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, понижен на 30 тыс. баррелей в сутки. Таким образом поставки нефти в этому году достигнут 63,8 млн баррелей в сутки. Рост предложения нефти в основном будет обеспечен за счет Канады, Норвегии, Бразилии, Китая и Гайаны, в то время как в США добыча жидких углеводородов вырастет только на 0,06 млн баррелей в сутки.

Что касается топлива, то спрос на бензин и дизельное топливо также будет расти по причине восстановления грузовых перевозок и увеличения мобильности населения, в основном за счет США, Китая и Индии. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и по авиационному топливу, так как число внутренних и международных рейсов будет возрастать. При этом в ОПЕК подчеркнули, что ситуация все еще остается неопределенной из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на рост мировой экономики, а также по причине активного внедрения цифровых технологий, растущего числа электромобилей и аномальных погодных условий.