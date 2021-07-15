"Группа ГАЗ" может организовать производство водородных электромобилей в Германии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" создаст водородные электромобили на базе "Газели Next" для Германии. Первые два водородных автомобиля планируют поставить в Эсслинген (Германия) в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.

"Группа ГАЗ" совместно с компанией ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) реализует проект, в рамках которого будут созданы и внедрены в эксплуатацию в Германии водородные электромобили на базе "ГАЗели Next". Планируется, что в первой половине 2022 года два водородных автомобиля на базе "ГАЗели Next" будут переданы дорожно-строительному управлению района Эсслинген", - говорится в сообщении.