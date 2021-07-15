Медведев отметил конкурентные преимущества России в авиации, энергетике и IT-сфере

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия имеет конкурентные преимущества в космической промышленности и авиации, энергетике, ядерных технологиях, развитии мобильной связи. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев на встрече по видеосвязи с экспертами по вопросам обеспечения технологического развития.

Медведев напомнил, что в начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности России. "Среди угроз, которые стоят перед государством, упоминается причинение ущерба национальным интересам страны в технологической сфере. Чтобы эти риски минимизировать, нужно вести непрерывную инновационную деятельность в самых разных областях", - подчеркнул заместитель председателя СБ. По его словам, "это даст возможность использовать конкурентные преимущества" России.

"А такие конкурентные преимущества, несмотря на тот скептицизм, который всегда сквозит при обсуждении этих вопросов, у нас есть", - уверен Медведев. "Они есть и в космической промышленности, и в авиации, и в целом ряде секторов энергетики, мы занимаем передовые научные позиции в таких отраслях, как материаловедение, отдельные физические исследования, ядерные технологии, металлургические технологии, по целому ряду параметров в информационной сфере, включая развитие мобильной связи", - перечислил он. Для примера зампред Cовбеза привел доступность интернета, по которой Россия входит в число мировых лидеров. "С точки зрения стартовых возможностей это создает определенные преимущества", - отметил Медведев.

Он также обратил внимание на то, что "отечественные компании предлагают надежные программные решения, которые могут быть конкурентоспособными как внутри страны, так и на глобальном рынке". По его мнению, важным шагом стало заключение соглашения о намерениях между правительством, госкорпорациями и компаниями с госучастием в 2019 году, в этих документах были зафиксированы обязательства по разработке и принятию дорожных карт по развитию высокотехнологичных направлений. "Речь идет о таких областях, как искусственный интеллект, интернет вещей, микроэлектроника, электронная компонентная база, геномное редактирование", - уточнил заместитель председателя Совбеза.

Медведев предложил обсудить на встрече "некоторые важные моменты, связанные с технологическим развитием" РФ. По его мнению, данная тема стала особенно важной после введения санкций против РФ, а также из-за пандемии коронавируса. "Но и без этих факторов очевидно, что технологическое развитие является ключевым фактором развития экономики и социальной сферы любого государства, решения здесь всегда ищут на государственном уровне, но с привлечением широких экспертных кругов", - заметил зампред Совбеза.