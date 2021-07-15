"Северсталь" призвала РФ создать "зеленую" инфраструктуру для достижения целей по климату

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Северсталь" призывает продолжать развитие законодательства России в области изменения климата, в том числе создать низкоуглеродную инфраструктуру для достижения климатических целей компаниями сложнодекарбонезируемых cекторов на фоне углеродного регулирования Евросоюза. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"Поддерживая усилия мирового сообщества по "укреплению глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития", считаем важным дальнейшее развитие национального законодательства в области изменения климата, включая создание низкоуглеродной инфраструктуры для достижений климатических целей компаниями hard-to abate (сложнодекарбонезируемы) cекторов", - сообщили в компании.

"Северсталь" подчеркивает, что издержки российских компаний, которые связаны с углеродным регулированием РФ, должны быть учтены при определении количества CBAM сертификатов

Представитель металлургической компании также отметил, что для повышения эффективности трансграничного углеродного регулирования (ТУР) и исключения риска дискриминации "необходима прозрачная система администрирования ТУР, целевое использование налоговых "углеродных" поступлений от сталелитейной продукции на развитие и внедрение прорывных технологий для черной металлургии".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 г. компания произвела 11,31 млн т стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций.

Об углеродном налоге ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.