Экспорт продукции АПК Удмуртии с начала года вырос на 11,5%

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Удмуртии за первое полугодие 2021 года вырос на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,5 млн. Об этом сообщил глав республики Александр Бречалов на своей странице в Facebook в четверг.

"Растет также экспорт продукции АПК. На 1 июля это $2,5 млн - на 11,5% выше, чем в прошлом году. Наши предприятия экспортируют молоко, свинину, семена льна, кофе, корма для животных. План на 2021 год - $6,5 млн экспортных поставок", - написал он.

По данным Минсельхоза Удмуртии, в 2020 году объемы экспорта продукции АПК составили около $5 млн.