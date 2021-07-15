Индексы РТС и Мосбиржи 15 июля снизились на 0,84-0,86%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Продажи преобладали в четверг на российском рынке акций из-за спада в общерыночных настроениях, а также в виду нисходящей динамики нефтяных цен. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,86%, до 3 799,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,84%, до 1 612,08 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:39 мск вырос на 0,16%, до 74,23 рубля, евро снизился на 0,02%, до 87,65 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,21%, до $74,39 за баррель.

Общую слабость усилили дивидендные отсечки в акциях электроэнергетического сектора, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Макроданные из КНР, опубликованные утром, оставили неоднозначное впечатление. Так, июньский рост промпроизводства в Китае (+8,3%) хоть и немного превысил прогноз, стал самым низким за последние полгода. То же самое касается квартального ВВП и динамики розничных продаж - рост сохраняется, но темпы его тормозятся. Вечерняя статистика из США также не впечатлила. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице осталось без изменений (360 тыс.), объем промпроизводства в июне выросло на 0,4% при прогнозе 0,6%", - отметил эксперт.

При этом эпидемиологические риски продолжают усиливаться. "В ВОЗ заявили, что мир находится на пороге третьей волны пандемии COVID-19, особо заразный дельта-штамм становится доминирующим", - добавил Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста на российском рынке находятся крупнейшие сталелитейные компании: НЛМК (+1,62%), ММК (+1,43%), "Северсталь" (+1,61%). Внимание к их бумагам на этой неделе обращено из-за их операционной отчетности, считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

"ММК и НЛМК ранее уже представили сильные операционные результаты за II квартал 2021 года. Цены на сталь находятся на высоком уровне, что позволяет инвесторам ожидать высокую дивидендную доходность. Однако существуют риски снижения цены из-за замедления кредитного импульса в Китае", - рассказал эксперт.

Если акции НЛМК сумеют закрепиться выше 242 рублей, им откроется дорога восстановления к 246 рублям, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. В акциях ММК также развивается восстановление и теперь есть стремление к 64 рублям, добавила она.

Завтра вместе с операционными представит и финансовые результаты "Северсталь", также отметил Малина. Согласно консенсус прогнозу, рынок ожидает сильных результатов - роста квартальной выручки на 36%.

Прогноз на завтра

Завтра покупательская активность на рынках может остаться сдержанной, осторожность может усиливаться фактором пятницы, считает Александр Бахтин. "Сырьевые цены, сигналы регуляторов, вирусные сводки, ключевая макростатистика останутся в фокусе внимания инвесторов. ЦБ Японии примет решение по процентной ставке. Из важных статданных 16 июля выделим июньский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны, данные по розничным продажам в США за июнь", - рассказал эксперт.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3770-3870 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 73,7-74,7 рубля.

Согласно прогнозам аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра преобладают шансы повышения цен российских бумаг. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3750-3835 пунктов, а также 74,05-74,45 рубля и 87,25-88,15 рубля соответственно.