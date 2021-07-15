Air France заявила, что не прекращала рейсы в Россию и не планирует изменений в графике

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France не прекращала рейсы в Россию с наступлением пандемии коронавируса и не планирует вносить изменения в график полетов. Об этом ТАСС заявил в четверг представитель пресс-службы компании, комментируя сообщение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией о возобновлении регулярного авиасообщения с Францией.

"Никаких изменений, - сказал он в ответ на вопрос агентства. - Мы не прекращали рейсы в Россию". По словам сотрудника Air France, авиаперевозчик "будет осуществлять до конца года два полета в Москву ежедневно, а также шесть полетов в неделю в Санкт-Петербург". Он заметил, что "рейсы могут осуществляться как регулярные, так и чартерные, в согласии с российской стороной".

Как ранее сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией с 24 июля. Рейсы будут осуществляться по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, а также по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. Вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала ранее, что поездка за границу является личной ответственностью каждого человека и иностранные государства не имеют прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам, заболевшим на их территории. Тем не менее, по ее словам, некоторые страны уже заявили о готовности принимать россиян, привившихся от коронавируса российскими вакцинами.