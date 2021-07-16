Аргентинская Richmond сообщила об одобрении ее партии "Спутника V" Центром им. Гамалеи

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июля. /ТАСС/. Аргентинская фармацевтическая компания Richmond сообщила о получении одобрения произведенной ею первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" от разработчика препарата - российского Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщил президент Richmond Марсело Рубен Фигейрас.

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"Центр им. Гамалеи одобрил первую партию, произведенную лабораторией Richmond", - сказал он на пресс-конференции.

Фигейрас отметил, что произведенный на территории республики препарат должен также получить одобрение Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины.

Участвовавший в пресс-конференции президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил лабораторию с полученным одобрением. "Это очень важное достижение, что Аргентина производит вакцину высокого качества "Спутник V". Мы очень горды этим", - сказал глава государства.

Как сообщил Фигейрас, к настоящему моменту Richmond уже произвел 1,3 млн доз первого компонента "Спутника V" и 1,01 млн - второго.

Richmond 4 июня объявила о запуске производства российской вакцины в Аргентине.