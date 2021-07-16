ТПП РФ заявила о рисках для бизнеса при введении акциза на сахаросодержащие напитки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением проработать вместе с экспертами и бизнесом инициативу о введении акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки. В палате считают, что в нынешних условиях эта мера может привести к негативным последствиям и замедлить развитие отрасли, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что правительство России рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. В Минсельхозе не поддержали эту инициативу, посчитав, что это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, формированию нелегального рынка.

"По мнению предпринимательского сообщества, объединяемого ТПП России, установление акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки может привести к негативным социально-экономическим последствиям. В настоящее время на уровне классификаторов отсутствует разделение продукции с добавленным сахаром (сахарозаменителем) и без него, ввиду чего возникают серьезные опасения, что под потенциальное акцизное регулирование может попасть вся категория напитков целиком, что в значительной степени увеличит негативный эффект и отразится на темпах развития отрасли, повлияет на формирование cпpoca и предложения целой продуктовой категории, а также сопутствующих отраслей (производство caxapa, упаковки, оптовая и розничная торговля)", - отмечается в документе.

Как указал Катырин, это повлечет за собой сокращение объемов производства, уменьшение числа рабочих мест, снижение прибыльности предприятий и сокращение налоговых поступлений в бюджет.

"Полагаю, что данная инициатива требует серьезного научного обоснования, детального рассмотрения с участием экспертного и делового сообществ, с учетом потребительской специфики РФ, предпочтений в части питания и покупательской способности граждан", - отметил он в письме.

Позиция предпринимателей

Аналогичные опасения высказали в Союзе производителей соков, воды и напитков. Руководитель организации Максим Новиков в обращении главе ТПП РФ (также имеется в распоряжении ТАСС) указал на "нецелесообразность инициативы".

"В настоящий момент для безалкогольных напитков отсутствует продуманная и действующая механика, позволяющая эффективно и без дополнительных затрат государства обеспечить администрирование введения дополнительного акцизного регулирования для данной категории. При этом система акцизного регулирования для других категорий, традиционно подлежащих акцизному регулированию, разрабатывалась и устанавливалась десятилетиями с привлечением международного опыта, действующих законодательных и налоговых механизмов и различных автоматизированных систем", - отметил Новиков.

Он также уверен в "незначительном экономическом и налоговом эффекте от предлагаемых мер". "По оценкам НИУ ВШЭ, снижение общих налоговых поступлений составит от 14,9 до 24,1 млрд рублей в течение первых лет", - конкретизировал он.

Также в союзе сообщили, что на производителей безалкогольных напитков приходится 1,5% от объема потребления сахара в РФ. По мнению руководителя организации, это говорит о "невысокой доле отрасли производителей безалкогольных напитков в объеме потребления сахара в стране по сравнению с другими отраслями и, соответственно, о невысокой доле значимости акциза на сахаросодержащие напитки с точки зрения бюджетного эффекта".