Предприятия Кубани на "Иннопроме" заключили соглашения более чем на 1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Предприятия Краснодарского края заключили соглашений на сумму более чем 1 млрд рублей на международной промышленной выставке "Иннопром". Об этом ТАСС сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Всего потенциал кубанской промышленности на форуме представили около 20 предприятий. Они заключили соглашения на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в последние годы регион активно наращивает темпы развития отрасли, возрождает крупные предприятия, а власти Кубани вводят новые меры поддержки производителей. Также Кондратьев отметил, что "Иннопром" - "хорошая площадка" для демонстрации возможностей новым партнерам, расширения географии поставок, в том числе в зарубежные страны.

В пресс-службе администрации региона ТАСС пояснили, что Южный завод тяжелого станкостроения заключил крупнейший в своей истории договор на поставку оборудования на сумму более 440 млн рублей. Токарно-карусельные станки и крупногабаритный обрабатывающий центр будет отгружен предприятию тяжелого машиностроения оборонно-промышленного комплекса из Красноярского края. Кроме того, компания "Медлекспром" поставит дезинфицирующие средства в медорганизации Свердловской области, а производитель систем видеонаблюдения НИЦ "Технологиии" откроет сервисный центр в Екатеринбурге и отгрузит оборудование на сумму свыше 3 млн рублей. Также в пресс-службе отметили, что еще одна компания начнет поставлять продукцию для стройкомплекса в Екатеринбург, а также получит новые двигатели от "Минского моторного завода", которые позволят улучшить собственное производство.

Международная промышленная выставка "Иннопром" прошла с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Около 12 тыс. российских и международных участников в прикладном бизнес-формате поделились опытом и обсудили гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. Страной-партнером выставки стала Италия.