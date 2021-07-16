"Ъ": Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня отменил туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей). Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По информации источника, при средней стоимости бронирования в €700 речь может идти об отмене примерно 17 тысяч туров. Как пишет издание, о приостановке обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece было объявлено 17 июня, на данный момент прием гостей ограничен до 31 июля.

При этом не всем туристам удается вернуть деньги, так как операторы отменяют поездки в одностороннем порядке и не предлагают путешественникам внятной альтернативы, аргументируя это приостановкой работы принимающей компании. По данным издания, возникающие проблемы касаются в основном туров, перенесенных с 2020 года, которые были забронированы до введения связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Российская структура холдинга - туроператор "Музенидис трэвел" - продолжила работу, однако ее представитель не ответил на звонок "Коммерсанта".