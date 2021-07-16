Мишустин поручил проработать долгосрочные контракты на закупки городского транспорта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (3-5 лет) на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.

"Минтрансу России (В. Г. Савельеву), Минпромторгу России (Д. В. Мантурову) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованными организациями проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (3-5 лет) при закупках подвижного состава городского пассажирского транспорта", - говорится в списке поручений премьера по итогам поездки в Уральский федеральный округ.

Уточняется, что такие закупки скоординированы с региональными программами развития и осуществляются с учетом софинансирования из федерального бюджета в целях повышения эффективности планирования промышленного производства. Срок исполнения поручения определен до 20 августа.

Мишустин 4 июля в Екатеринбурге встретился с представителями российского и зарубежного бизнеса. В числе прочих вопросов на встрече обсуждался переход на экологичные виды транспорта - трамваи, троллейбусы, электробусы. В частности, генеральный директор ООО "ПК "Транспортные системы" Александр Дубровкин попросил главу правительства дать бизнесу возможность и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты с регионами в сфере закупки городского электрического транспорта в рамках действующих госпрограмм.